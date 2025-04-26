Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı (Diyarbakır Haberleri)
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 MNT 827 ve 07 BTY 150 plakalı otomobiller, merkez Sur ilçesi Diyarbakır çevre yolu kırsal Kırmasırt Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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