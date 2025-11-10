Diyarbakır’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 43 şüpheli

Operasyonlarda 15 av tüfeği, 13 tabanca, 354 av tüfeği fişeği, 253 tabanca mermisi, 13 tabanca şarjörü, 201 tarihi sikke, 6 bin 536 paket kaçak sigara, 100 puro, 10 elektronik sigara ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

