Diyarbakır’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 43 şüpheli
10.11.2025 16:45
DHA
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında ülkeye kaçak yollarla sokulan ürünlerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çalışmalarda, meydana gelen 37 olayda gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Operasyonlarda 15 av tüfeği, 13 tabanca, 354 av tüfeği fişeği, 253 tabanca mermisi, 13 tabanca şarjörü, 201 tarihi sikke, 6 bin 536 paket kaçak sigara, 100 puro, 10 elektronik sigara ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
