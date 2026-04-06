Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları
06.04.2026 16:46
Ele geçirilenler Valilik'te sergilendi.
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda 49 olay meydana gelirken 58 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Operasyonlar neticesinde, 13 bin 550 paket ısıtılmış tütün mamulü, 7 bin 744 paket kaçak sigara, 425 adet puro, 132 adet elektronik eşya, 27 litre kaçak viski, 18 adet cep telefonu ele geçirildi.
