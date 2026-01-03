Diyarbakır'da kartopu attığı gerekçesiyle çocukları darp eden şoför gözaltına alındı
Diyarbakır'da araçlara kar attığı iddia edilen çocukları darp eden sürücü gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü gözaltına alındı.
Bağlar ilçesinde, üst geçitte kaartopuyla oyun oynayan M.F.O., B.D. ve İ.H.E., önceki gün aracın şoförü tarafından minibüsüne kartopu isabet ettiği gerekçesiyle darp edildiklerini belirterek şikayetçi oldu.
Diyarbakır Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün şoförü Y.T.'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
