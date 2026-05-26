Diyarbakır'da kaybolan 16 yaşındaki Alper aranıyor

Diyarbakır 'ın Çermik ilçesi Konuksever köyünde beş gün önce evden çıkan Alper Yalçın'dan (16) haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

Yalçın, aile ve ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen bulunamadı. Alper Yalçın’ın ağabeyi Hacı Hasan Yalçın, Alper ile herhangi bir sorunlarının olmadığını söyledi.

Ağabey Yalçın, "Alper sabah evden ayrıldı, eve dönmeyince kendimiz arama faaliyetlerine başladık. Alper bir ay önce yine ortadan kayboldu. O zaman aradığımızda akrabaların yanında olduğunu tespit ettik. Kardeşimin ayrıca uyku problemi var. Kırsalda bir yerde uykuya dalıp uyanamama durumu olabilir." dedi.

Alper Yalçın'ı arama çalışmaları devam ediyor.