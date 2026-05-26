Diyarbakır'da kaybolan 16 yaşındaki Alper aranıyor
26.05.2026 09:37
Beş gün önce evden ayrılan çocuktan haber alınamıyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde beş gün önce kaybolan 16 yaşındaki Alper Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Konuksever köyünde beş gün önce evden çıkan Alper Yalçın'dan (16) haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine haber verdi.
Yalçın, aile ve ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen bulunamadı. Alper Yalçın’ın ağabeyi Hacı Hasan Yalçın, Alper ile herhangi bir sorunlarının olmadığını söyledi.
Ağabey Yalçın, "Alper sabah evden ayrıldı, eve dönmeyince kendimiz arama faaliyetlerine başladık. Alper bir ay önce yine ortadan kayboldu. O zaman aradığımızda akrabaların yanında olduğunu tespit ettik. Kardeşimin ayrıca uyku problemi var. Kırsalda bir yerde uykuya dalıp uyanamama durumu olabilir." dedi.
Alper Yalçın'ı arama çalışmaları devam ediyor.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.