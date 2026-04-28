Diyarbakır'da kaybolan üç yaşındaki Yazgül her yerde aranıyor
28.04.2026 16:33
Kayıp kız çocuğunun bulunması için bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan üç yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tokluca Mahallesi’nde Yazgül Kaya (3) isimli kız çocuğu kayboldu.
Çocuklarına ulaşamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaya’nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
HAKKARİ'DE DEREYE DÜŞEREK KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR
Bu arada Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 26 Nisan'da dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
Yufkalı köyü Korgan mezrasında üç gündür haber alınamayan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.
Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğü'nden dalgıçların da yer aldığı çalışmada ekipler, Öveç ve Beyyurdu köyleri yakınında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Dereye girerek suda ve kıyıda arama yapan ekipler, henüz çocuktan bir ize rastlamadı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu bölgede aile ve yakınlarının bekleyişi sürüyor.
