Diyarbakır'da KDV indirimi denetimleri başladı.

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır'da ekipler denetimlere başladı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor.



Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.



Kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriliyor.



Denetimlere katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, KDV'nin gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışmayı başlattıklarını söyledi.



Kent genelindeki marketlerde gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade eden Ari, şunları kaydetti:



"Yaptığımız uygulamalarda raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolünü arkadaşlarımız yapmakta. Ekiplerimiz markette seçtiği ürünleri kasadan geçirerek KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol ediyor. Bununla ilgili olumsuz bir durumun tespiti halinde gerekli yasal işlemi arkadaşlarımız uyguluyor. Düzenlediğimiz o tespit tutanaklarını da cezai işleme dönüştürmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderiyoruz."

