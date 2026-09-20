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Diyarbakır'da orman yangını

20.09.2026 16:38

Diyarbakır'da orman yangını
Anadolu Ajansı

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Dolapdere Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

 

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi.

 

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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