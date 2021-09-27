Diyarbakır'da "Sağlık çalışanına şiddet" tatbikatı yapıldı

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde, tüm dünyada çeşitli acil durumları ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılan "beyaz kod" ve "mavi kod" uyarı sistemine yönelik tatbikat yapıldı.



Hastanenin sivil savunma birimi koordinatörlüğünde yapılan tatbikatta ilk olarak hastane personeli ve sağlık çalışanları şiddet konusunda bilgilendirildi.



Daha sonra önceden belirlenen senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikatta, hastane polikliniğine sistemden giriş yapmadan gelen bir kişi uyarı üzerine doktor ve sekretere hakaret etti.



Daha sonra silah çekerek, sekreteri rehin alan kişi jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.



Gerçeğini aratmayan tatbikatta jandarma ekibi ve hasta personeli görev aldı.



Başhekim Fesih Uyan, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, tatbikatın başarı ile tamamlandığını ifade etti.



