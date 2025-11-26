Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

