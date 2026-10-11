Diyarbakır'da silahlı saldırı. 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Mahir K. ile Ramazan B., henüz bilinmeyen nedenle Muhlis K.’nin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı.

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