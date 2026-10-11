Diyarbakır'da silahlı saldırı. 2 yaralı
11.10.2026 16:20
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Şüpheli Muhlis K., gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Mahir K. ile Ramazan B., henüz bilinmeyen nedenle Muhlis K.’nin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli Muhlis K., gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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