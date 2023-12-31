Diyarbakır'da sis etkili oldu

Ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmayan kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.
Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı.
Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, sabah planlanan bazı uçak seferleri yapılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, akşam tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
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