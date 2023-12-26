Diyarbakır'da su sarnıcına düşen keçiyi doğa fotoğrafçısı kurtardı

Doğa fotoğrafçısı Nizameddin Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapmak için ilçede bulunan Selman Kalesi'ne gitti.
Kalede gezdiği sırada su sarnıcına düşen keçiyi fark eden Pirinççioğlu, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yaparken su sarnıcına düşen keçinin sesini duyduklarını belirterek, "Sarnıca girerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardım. Vicdani olarak çok mutlu oldum." dedi.
Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Diyarbakır