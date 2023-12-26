Diyarbakır'da su sarnıcına düşen keçiyi doğa fotoğrafçısı kurtardı

Doğa fotoğrafçısı Nizameddin Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapmak için ilçede bulunan Selman Kalesi'ne gitti.



Kalede gezdiği sırada su sarnıcına düşen keçiyi fark eden Pirinççioğlu, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.



Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yaparken su sarnıcına düşen keçinin sesini duyduklarını belirterek, "Sarnıca girerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardım. Vicdani olarak çok mutlu oldum." dedi.

