Diyarbakır'da 'Sufle' operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya ve Batman‘da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kendilerini, tayinleri çıkmış kamu personeli olarak tanıtan dolandırıcıların alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden ikinci el eşya satışı yapacaklarını bildirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Kişileri ikna etmek adına yoğun çaba sarf eden şüphelilerin, yanlarındaki diğer dolandırıcıları da “sufle” vererek yönlendirdiği belirlendi.

23 GÖZALTI

Yapılan "suflör" operasyonunda, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemelerin ardından, suç çetesinin bu yolla yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 KİŞİ hakkında adli kontrol kararı verildi.