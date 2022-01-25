Diyarbakır'da taşlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 25.01.2022 - 16:11
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada taraf oldukları öğrenilen 2 ailenin fertleri, Diyarbakır Adliyesinde görülen duruşma sonrası merkez Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde karşılaştı.
İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serkan Garlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 6'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri sürüyor.
Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.