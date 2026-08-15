Diyarbakır'da tefecilere operasyon

Diyarbakır’da tefecilik ve nitelikli yağma iddiasıyla düzenlenen operasyonda iki kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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