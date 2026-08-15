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Diyarbakır'da tefecilere operasyon

15.08.2026 08:19

Diyarbakır'da tefecilere operasyon
IHA

Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

İHA
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Diyarbakır’da tefecilik ve nitelikli yağma iddiasıyla düzenlenen operasyonda iki kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

 

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 331 adet fişek, 3 adet POS cihazı ele geçirildi.

 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.T., M.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, S.Y. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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