Diyarbakır'da terör operasyonunda 15 tutuklama (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 19:03

Diyarbakır'da terör operasyonunda 15 tutuklama

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Açıklamada, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan 65 şüphelinin de tutuklandığı anımsatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

DİYARBAKIR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...