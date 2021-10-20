Diyarbakır'da terör operasyonunda 15 tutuklama

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 19:03
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 15'i tutuklandı.
Açıklamada, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan 65 şüphelinin de tutuklandığı anımsatıldı.
Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.