Diyarbakır'da terör operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan terör propagandası içeren paylaşım yaptıkları öne sürülen 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Diğer 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.





