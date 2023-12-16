Diyarbakır'da terör operasyonunda 427 kilogram esrar ve mühimmat ele geçirildi (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda, 427 kilogram esrar ile mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Diyarbakır'da terör operasyonunda 427 kilogram esrar ve mühimmat ele geçirildi

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuyu bulmak ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-70 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, 2 sığınakta yaşam malzemeleri, 3 av tüfeği, tabanca, el bombası, 11 şarjör, 272 fişek, dürbün, 160 kilogram kubar ve 267 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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