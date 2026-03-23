Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı
23.03.2026 16:23
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
