Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 12:45
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan Z.A. (34) yakalandı.
Adresteki aramalarda, 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
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