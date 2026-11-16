Diyarbakır'da yoğun sis. Bazı uçak seferleri ertelendi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

Diyarbakır 'da sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

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