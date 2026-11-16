Diyarbakır'da yoğun sis. Bazı uçak seferleri ertelendi
16.11.2026 09:49
Sürücüler trafikte düşük hızda ilerledi.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.
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