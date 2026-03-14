Diyarbakır'da zehir tacirlerine darbe
14.03.2026 08:55
Ele geçirilen uyuşturucunun TIR'daki gizli bir bölmeye yerleştirildiği görüldü.
Diyarbakır'da bir TIR'da 81 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar sonucunda takibe alınan TIR, uygulama noktasında durduruldu.
TIR'da yapılan aramalar sırasında dedektör köpeğin tepkisi ve ekiplerin dikkati sayesinde gizlenmiş 81 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
