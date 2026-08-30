Diyarbakır'daki plaza yangınının nedeni öğrenildi

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale ederken, söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı’ndaki plazada 23 Ağustos’ta başlayan yangın , dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya yayıldı.

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