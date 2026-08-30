Diyarbakır'daki plaza yangınının nedeni öğrenildi
30.08.2026 16:24
Yangın 23 Ağustos'ta meydana gelmişti.
Diyarbakır’da 5 kişinin dumandan etkilendiği plaza yangınının, 3’üncü kattan atılan nargile közünden çıktığı belirlendi.
Diyarbakır’da 13 katlı plazada 5 kişinin dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni belirlendi. İncelemede, 3’üncü kattan zemine atılan nargile közünün kartonları tutuşturduğu tespit edildi. Yangının başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı’ndaki plazada 23 Ağustos’ta başlayan yangın, dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale ederken, söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi.
Yangında 3’ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.