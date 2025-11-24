Diyarbakır'daki silahlı saldırıya bir tutuklama
24.11.2025 16:27
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Kasım'da Fırat Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun çıkışında çıkan, Hasan D'nin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen çocuk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
