Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okulların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.



Denetim kapsamında yapılan aramalarda, 2 kumar makinesi, 4 ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.



Ekiplerce 7 kişiye para cezası uygulanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.





Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

