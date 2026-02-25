Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 60 kilo 873 gram skunk, 4 kilo 132 gram esrar türevleri, 55 gram sentetik uyuşturucu, 93 sentetik ecza maddesi, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile suçun önlenmesi amacıyla yürütülen diğer çalışmalarda, 1 AK-47 uzun namlulu silah, 28 tabanca, ⁠9 av tüfeği, ⁠kurusıkı tabanca ele geçirildi, 106 şüpheli yakalandı.

