Diyarbakır'da acı olay. LGS sınavı kötü geçen çocuk balkondan atladı

Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede ikamet eden 13 yaşındaki Y.Ç., evlerinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YASAL UYARI

DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.