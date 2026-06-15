Diyarbakır'da acı olay. LGS sınavı kötü geçen çocuk balkondan atladı
15.06.2026 22:28
Son Güncelleme: 15.06.2026 22:29
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da 13 yaşındaki çocuk, evinin balkonundan aşağı atlaması sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede ikamet eden 13 yaşındaki Y.Ç., evlerinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
LGS SINAVI KÖTÜ GEÇMİŞ
Y.Ç.'nin hafta sonu girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının kötü geçmesi nedeniyle bunalıma girdiğinin üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.
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