Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi yakalandı

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 14:56
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüte eleman kazandırmaya çalışan şüpheliler tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
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