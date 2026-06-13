Fabrika inşaatında feci ölüm: Beton blok işçinin üzerine düştü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir fabrika inşaatında, üzerlerine beton blok düşen işçilerden biri hayatını kaybetti.

İhbarla olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde işçilerden F.A.'nın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

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