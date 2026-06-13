Fabrika inşaatında feci ölüm: Beton blok işçinin üzerine düştü
13.06.2026 12:02
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir fabrika inşaatında, üzerlerine beton blok düşen işçilerden biri hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi'nde bulunan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yapımı devam eden fabrikada sabah saatlerinde beton blok, işçilerin üzerine düştü.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde işçilerden F.A.'nın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan H.Y. de ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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