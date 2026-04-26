Gören bir daha baktı. Boyutu şaşkınlık oluşturdu
26.04.2026 13:01
Diyarbakır'da dev etçil çekirge görüntülendi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaya çıkan dev etçil çekirge, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Silvan ilçe merkezinde gece nöbeti tutan 1 kişi, beklenmedik bir ziyaretçi ile karşılaştı.
Güvenlik kulübesinin camına çarpan dev etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. İlk etapta kuş veya taş atıldığını düşünen personel, dışarıyı kontrol ettiğinde pencere pervazı üzerinde devasa boyutlarda bir çekirge olduğunu fark etti.
Uzmanlar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, boylarının antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu kaydederek, bu çekirgelerin zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğunu ifade etti.
