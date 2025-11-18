Hiç kimseye aldırış etmedi, elindeki taşla büfeye saldırdı

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, büfenin tüm camlarını kırdıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

