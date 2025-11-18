Hiç kimseye aldırış etmedi, elindeki taşla büfeye saldırdı
18.11.2025 13:28
İHA
Diyarbakır'da bir büfenin camlarını kıran şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi içerisinde bulunan büfede meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şahıs, yerden aldığı taşla burada bulunan büfelerin camlarını kırdı.
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, büfenin tüm camlarını kırdıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
