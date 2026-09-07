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Husumetlisini takip edip sokak ortasında öldürdü

07.09.2026 13:13

Husumetlisini takip edip sokak ortasında öldürdü
DHA

Olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
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Diyarbakır’da bir adam yolda yürüdüğü sırada otomobille takip eden husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi arıyor.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan kişi tarafından otomobille takip edildi.

 

Bir süre sonra otomobilden inen şüpheli, Başkan’a tabancayla ateş etti.

 

Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Başkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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