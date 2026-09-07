Husumetlisini takip edip sokak ortasında öldürdü

Diyarbakır’da bir adam yolda yürüdüğü sırada otomobille takip eden husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi arıyor.

Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra otomobilden inen şüpheli, Başkan’a tabancayla ateş etti.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan kişi tarafından otomobille takip edildi.

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