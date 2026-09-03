İranlı şüphelinin midesinden 60 kapsül uyuşturucu madde çıktı. 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır 'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, yutma suretiyle midesinde uyuşturucu taşıyan şüphelinin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Eylül 2026 tarihinde kent genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yurt dışı bağlantılı yürütülen çalışmada, ülkeye uyuşturucu madde getireceği belirlenen İran uyruklu bir şüpheli takibe alındı. Yapılan kontrollerde şahsın yutma suretiyle midesinde taşıdığı belirlenen 60 kapsül halinde 475,06 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan kent genelinde sürdürülen diğer çalışmalarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayapınar ilçesinde yakalanan bir şüphelinin üst ve eşya aramalarında 1 kilo 102 gram kokain, Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise 99,02 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.