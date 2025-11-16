İş yerini kurşunlayan saldırgan yakalandı
16.11.2025 15:53
İHA
Diyarbakır'da bir iş yerini kurşunlayan saldırgan yakalandı. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklandı.
Diyarbakır'da bir iş yerini kurşunlayan S.N.K. isimli saldırgan tutuklandı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş yerini kurşunlayan saldırganın yakalandığını duyurdu.
Vali Zorluoğlu paylaşımında, "14 Kasım 2025'te Bağlar'da bir işyerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır'da huzur için kararlılıkla mücadele ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
