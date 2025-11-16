İş yerini kurşunlayan saldırgan yakalandı

Vali Zorluoğlu paylaşımında, "14 Kasım 2025'te Bağlar'da bir işyerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır'da huzur için kararlılıkla mücadele ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır 'da bir iş yerini kurşunlayan S.N.K. isimli saldırgan tutuklandı.

