Kadın kılığında kuyumcuda soygun girişimi
27.03.2026 14:29
Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kadın kılığına giren şüpheliler, silahla kuyumcudan altın çalmak istedi. Şüpheliler, iş yeri sahibini ayağından vurup altınları çalmadan kaçtı.
İlçenin Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda çarşaf giyerek kadın kılığına giren 3 kişi, iş yerini açan F.Ç.'nin dükkanına girdi.
İşyerine giren saldırganlar, kuyumcu sahibi F.Ç.’yi silahla tehdit ederek gömülü olan gizli kasayı açıp altınları kendilerine vermesini istedi.
Soyguncular, direnen iş yeri sahibini bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.