Kadın kılığında kuyumcuda soygun girişimi

Soyguncular, direnen iş yeri sahibini bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

İşyerine giren saldırganlar, kuyumcu sahibi F.Ç.’yi silahla tehdit ederek gömülü olan gizli kasayı açıp altınları kendilerine vermesini istedi.

YASAL UYARI

DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.