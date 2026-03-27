Kadın kılığında kuyumcuda soygun girişimi

27.03.2026 14:29

IHA

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

İHA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kadın kılığına giren şüpheliler, silahla kuyumcudan altın çalmak istedi. Şüpheliler, iş yeri sahibini ayağından vurup altınları çalmadan kaçtı.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda çarşaf giyerek kadın kılığına giren 3 kişi, iş yerini açan F.Ç.'nin dükkanına girdi. 

 

İşyerine giren saldırganlar, kuyumcu sahibi F.Ç.’yi silahla tehdit ederek gömülü olan gizli kasayı açıp altınları kendilerine vermesini istedi. 

 

Soyguncular, direnen iş yeri sahibini bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

 

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

