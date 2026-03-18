Kafa kafaya kazada 6 yaralı
18.03.2026 11:02
İki aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bintaş mahallesi civarında yaşandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı Çermik-Ergani yolu kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.
Jandarma tarafından çevre güvenliği sağlanmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
