Karabük'te trafik kazasında ölen 4 Kişi Diyarbakır'da toprağa verildi

Karabük'te 3 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aziz (53), Esra (44), Kübra (35) ve Berfin Uluışık'ın (24) cenazesi yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Diyarbakır'a getirildi.



Aynı aileden 4 kişinin cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, 3 Nisan'da Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpışmış, otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık kaza yerinde yaşamını yitirmişti.



Ağır yaralanan Aziz Uluışık ile Feride Uluışık (65), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Aziz Uluışık hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Ailenin, yakınlarını görmek için İstanbul'dan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldiği, Aziz ile Feride Uluışık'ın karı koca, Esra, Kübra ve Berfin Uluışık'ın ise çiftin çocukları olduğu öğrenilmişti.



