Mermer ocağında kayanın altında kalarak yaralandı
21.11.2025 11:07
İHA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir ocakta mermer kesimi sırasında kaya altında kalan şahıs yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Çermik ilçesindeki bir mermer ocağında meydana geldi.
Ocakta mermer kesimi sırasında Ramazan A., kaya altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ramazan A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.