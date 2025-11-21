Mermer ocağında kayanın altında kalarak yaralandı

Ocakta mermer kesimi sırasında Ramazan A., kaya altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Çermik ilçesindeki bir mermer ocağında meydana geldi.

