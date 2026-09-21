Midelerinde 1 kilo 420 gram uyuşturucu tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
21.09.2026 11:07
Midelerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da midelerinde 1 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 Eylül'de il genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonlarda, yurt dışından ülkemize uyuşturucu maddeyi yutma suretiyle midelerinde getirdiği tespit edilen 2 yabancı uyrukluda yapılan incelemelerde, 202 kapsül halinde toplam 1420 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."
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