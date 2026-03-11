Motosiklet sürücüsüne "emniyet kemeri takmamak" cezası

Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Çaçan'a, 78/1-A maddesi kapsamında "emniyet kemeri takmamak" gerekçesiyle 993 lira para cezası uygulandı.



Motosiklet sürücüsü olduğunu belirten Çaçan, trafik kurallarına dikkat ettiği halde kesilen cezanın kendisini şaşırttığını ifade etti. Çaçan, "Yaklaşık 2 yıldan uzun bir süredir motosiklet kullanıyorum. Fırıncıyım ama bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyorum. Geçen yıl askere gitmeden önce Bağlar Dörtyol'da motosiklet plakama 78/1-A maddesinden bu da emniyet kemeri maddesi oluyor. Ben bir motosiklet kullanıcısı olarak emniyet kemerinden nasıl ceza yiyebilirim diye hayretler içerisinde kaldım. Askere gideceğim için itiraz etmeye fırsatım olmamıştı" dedi.



“İLK BAŞTA BANA İNANMADILAR”



Cezaya ilk başta kendisinin de inanmadığını, başka plakaya yazılmış diye baktığını dile getiren Çaçan, şu ifadeleri kullandı: "3 gün sonra e-devletime girip kontrol edince öğrendim ve çok şaşırdım. Motosikletten indim plakama baktım bir de gelen cezaya baktım aynı. 46 AIN 448 plakası bana ait ve emniyet kemeri cezası yazılmış. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Her şey olabilir. Yorum bile yapamıyorum artık gördüklerim karşısında. İtiraz da edemedim askerlik sürecim vardı. Askere gittim geldim. Askerden sonra herkes yediği cezaları paylaştı bende bunu paylaştım herkes çok şaşırdı. İlk başta inanmadılar e-devletten gösterince inandılar."

10 yaş altındakilerin arka koltuğa binilirse eğer ona göre koltuk ve koltuk emniyet kemeri olması zorunlu olduğunu ifade eden Çaçan, kendisinin o gün tek başına olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Ben evli değilim, çoluk çocuk sahibi değilim, kardeşim yok. Motosiklete de emniyet kemeri olmaz zaten. 78/1-B maddesinden yazılmış olsaydı eğer kask takmadığım için ceza yemişim derdim ama direk 78/1-A maddesi emniyet kemeri takmama cezası. Şaşırmamak elde değil."