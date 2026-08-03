Nehirde cansız bedeni bulunan Sedat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolduktan 6 gün sonra Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan Sedat Karagöz'ün (48), Adli Tıp Kurumu raporuyla silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Karagöz'ün kaybolduğu gün birlikte olduğu güvenlik kameralarına yansıyan Necati Çetin, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan Çetin, suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Olay, 26 Mart 2025'te Sur ilçesinde meydana geldi. Karagöz'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı. Karagöz'ün cansız bedeni, 31 Mart'ta nehirde bulundu. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında, Karagöz'ün kaybolduğu günün akşamında kendisiyle uzun süre birlikte olduğu güvenlik kameralarına yansıyan Necati Çetin tutuklandı.

Çetin hakkında ayrıca silah taşıdığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, Karagöz'ün ölümünün silahla yaralanmaya bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi. Rapordaki bulgularla Karagöz'ün bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.



ÜZERİNDE ÇAMUR VARKEN GÖRÜLMÜŞ

Hazırlanan iddianamede, olay günü sanık Necati Çetin ile Sedat Karagöz'ün saat 18.00'den itibaren birlikte güvenlik kameralarına yansıdığı, saat 21.03'te birlikte kamera açısından çıktıktan sonra Karagöz'ün bir daha görülmediği, cesedinin ise 31 Mart'ta Dicle Nehri'nde bulunduğu kaydedildi.

Dosyada yer alan tanık beyanlarında sanığın silah taşıdığı ve olay günü maktulle birlikte görüldüğü, olay sonrası telefonunu almak için kahvehaneye gittiğinde dizlerine kadar çamur içinde olduğu, ardından yine tanık beyanlarına göre piknik alanında çamur içindeki kıyafet ve ayakkabılarını yıkayıp astığı yönünde beyanlara yer verildi.

Ayrıca kayıp olduktan sonra maktulü aramaması ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek Karagöz'ü ateşli silahla öldürdüğü iddianamede yer aldı.

"SANIK MADDE BAĞIMLISIDIR"

8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına sanık Necati Çetin, tanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Sedat Karagöz’ün annesi Remziye Karagöz, "Huzurdaki sanık madde bağımlısıdır ve Sedat'ı o öldürmüş" dedi.

Sanık Necati Çetin ise savunmasında, "Ben Sedat'ı vurmadım. Sedat'ı öldürmem için bir neden yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayda 1-2 sefer madde kullanırım. Bağımlı değilim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve suçun niteliğini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, bazı tanıkların zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

