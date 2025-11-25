Patates yüklü TIR devrildi, yol kapandı

Araç kuyruğunun oluşması üzerine diğer şeritten ulaşım çift yönlü olarak kontrollü sağlanıyor.

Devrilen TIR ve patateslerin yola savrulması nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

