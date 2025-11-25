Patates yüklü TIR devrildi, yol kapandı
25.11.2025 10:42
AA
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda patates yüklü TIR devrildi. Ulaşım, kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir'den Batman'a giden Sefa Y.'nin kullandığı patates yüklü TIR, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Gelengöç Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen TIR ve patateslerin yola savrulması nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Araç kuyruğunun oluşması üzerine diğer şeritten ulaşım çift yönlü olarak kontrollü sağlanıyor.
