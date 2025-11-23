Şarampole yuvarlanan araç takla attı
23.11.2025 13:51
İHA
Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.
Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampolden yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.