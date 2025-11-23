Şarampole yuvarlanan araç takla attı

23.11.2025 13:51

IHA

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. 

 

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampolden yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

