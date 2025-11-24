Sekiz yıldır aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
24.11.2025 15:46
İHA
Diyarbakır'da hırsızlık suçlamasıyla sekiz yıldır aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan sekiz yıldır aranan F.G. isimli şüpheli, Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.
Yakalanan F.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
