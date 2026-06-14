Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü
14.06.2026 17:45
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil yandı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan 3’üncü sanayi sitesi arkasında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü motosikleti bulunduğu yerde bırakırken, araç bir anda alev topuna döndü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın devam ederken araçların motosikletin yanından geçmesi faciaya davetiye çıkardı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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