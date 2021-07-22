Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Diyarbakır Haberleri İHA 22.07.2021 - 08:45 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 08:48
Diyarbakır Haberleri - İHA,
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Otogar önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Antalya’ya Kurban Bayramı tatili için yolcularını alan 21 AE 101 plakalı otobüs seyir halinde iken aniden yandı.
Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yol üstünde durarak yolcularını tahliye ettikten sonra çevredekilerin yardımıyla bagajları boşalttı.
Arka kısmında başlayan yangın otobüsü sarmadan tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlerken yolcular kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin yangın tüpü müdahalesi yetmeyince meydana gelen patlama sonrası haber vermeleri üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Öte yandan güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, trafiğe kapanan yol açıldı, hurdaya dönen otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.