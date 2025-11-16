Trafo bomba gibi patladı: Gece gündüze döndü

Öte yandan Dicle Elektrik ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmaların ardından pano onarılırken bölgeye tekrar enerji verildiği kaydedildi.

Patlama sonrası çıkan alevler geceyi gündüze çevirirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan direk üstü otomasyon panosu, olumsuz hava şartları nedeni ile bomba gibi patladı.

