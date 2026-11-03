Tüp yüklü kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Diyarbakır -Mardin kara yolu, Oğlaklı kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.