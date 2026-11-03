Tüp yüklü kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
03.11.2026 06:46
Son Güncelleme: 03.11.2026 06:47
Diyarbakır'da tüp yüklü bir kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Diyarbakır-Mardin kara yolu, Oğlaklı kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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