Uyuşturucu operasyonu: 85 kilogram esrar ele geçirildi
24.11.2025 16:21
İHA
Diyarbakır'da jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Diyarbakır Jandarma müdürlüğü il geneli madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda 16 olay meydana gelirken, 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 470 kilo skunk maddesi, 85 kilo esrar, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
